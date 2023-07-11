Концерт виолончельной музыки состоится в Печорах

Концерт виолончельной музыки состоится в день праздника Казанской иконы Божией Матери 21 июля в Музее истории города Печоры Псковского музея-заповедника. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.
Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
Для гостей музыкальные произведения исполнят:
Пётр Чайковский – выдающий русский композитор, создавший гениальные мировые творения. «Уверены, что концерт-посвящение никого не оставит равнодушным, ведь Великая музыка на Святой земле будет звучать особенно», - отметили в музее-заповеднике.
Организаторы мероприятия уточняют, что о времени концерта будет сообщено дополнительно.