Культура

Концерт виолончельной музыки состоится в Печорах

Концерт виолончельной музыки состоится в день праздника Казанской иконы Божией Матери 21 июля в Музее истории города Печоры Псковского музея-заповедника. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Для гостей музыкальные произведения исполнят:

лауреат международных конкурсов, художественный руководитель и солист ведущего творческого коллектива Москвы камерного ансамбля «Кончертато» Николай Егоров (виолончель);

композитор, педагог, артист Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина Борис Федотов (фортепиано).

Пётр Чайковский – выдающий русский композитор, создавший гениальные мировые творения. «Уверены, что концерт-посвящение никого не оставит равнодушным, ведь Великая музыка на Святой земле будет звучать особенно», - отметили в музее-заповеднике.

Организаторы мероприятия уточняют, что о времени концерта будет сообщено дополнительно.