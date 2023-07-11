Кирпичную ограду Лазаревской церкви воссоздают в Псково-Печерском монастыре

Работы по реставрации и воссозданию кирпичной ограды Лазаревской церкви продолжаются в Псково-Печерском монастыре. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».
Фото здесь и далее: Telegram-канал АНО «Возрождение»
«Выполняется фотофиксация разных этапов работ. Фасады памятника архитектуры и ограда приобретут законченный вид к празднованию 550-летия монастыря», – рассказали реставраторы.
Лазаревская церковь - объект культурного наследия федерального значения. Руководит работами АНО «Возрождение объектов культурного наследия города Пскова и Псковской области».