Культура

«О чем расскажет экспонат». Младший сержант Владимир Валов

79-ую годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков в ходе Псковско-Островской наступательной операции отпразднуют в Пскове 23 июля.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

В преддверии памятной даты Псковский музей-заповедник продолжает знакомить псковичей с подвигами героев освобождения Пскова летом 1944 года, чьи документы и личные вещи представлены в экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны. Герой одиннадцатой публикации из цикла «О чем расскажет экспонат» – младший сержант Владимир Валов, герой переправы через реку Великая 20 июля 1944 года, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе учреждения.

Посетители экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» обращают внимание на фотографию в красноармейской газете. На ней изображён молодой человек с двумя медалями на груди. Рядом отрывок из газетной публикации о его подвиге. Шел бой за переправу через реку Великая. Немецкие пулеметы не давали нашим бойцам подняться в атаку. Младший сержант Владимир Валов выдвинулся со своим минометом на берег реки Великая и с расстояния 150 метров со снайперской точностью уничтожил вражеские огневые точки и до взвода гитлеровцев. Наши бойцы поднялись в атаку и овладели вражескими позициями. За этот подвиг гвардии младший сержант, командир орудия батареи 320-го гвардейского минометного полка Владимир Валов был награжден медалью «За отвагу» Так на груди отважного минометчика появилась третья боевая награда.