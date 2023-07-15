Культура

Экспозиция фотографий участников фестиваля «Цвет белой стены» открылась в Пскове

Экспозиция лучших фотографий участников международного фотофестиваля мультимедийных проектов «Цвет белой стены» за последние десять лет открылась в Пскове на территории Детского парка за памятником княгине Ольге 17 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото: пресс-служба администрации Пскова

Псковичи и гости города смогут познакомиться с многообразием жанров в работах фотохудожников из разных регионов России и стран зарубежья. Фотовыставка будет доступна для просмотра до 20 августа включительно.

Отметим, что проект «X Юбилейный международный фотофестиваль мультимедийных инсталляций "Цвет белой стены"» вошел в число победителей первого конкурса грантов Президентского фонда культурных инициатив.