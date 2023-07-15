Культура

Студентам-историкам рассказали о музейных тайнах

Генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова приняла участие в образовательной программе молодежного историко-культурного форума «Истоки», который проходит в Печорах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

На смене «Историко-культурное наследие» Светлана Мельникова представила слушателям развернутую лекцию, в которой рассказала об истории музея-заповедника, особенностях формирования фондовых коллекций, организации выставок и экспозиций.

Особое внимание было уделено теме привлечения в музей молодежи. Для этого в Пскове предлагают школьникам и студентам интересные событийные мероприятия, проводится большая воспитательная работа, организуются разнообразные познавательные мастер-классы и занятия. Активно используется ресурс Пушкинской карты.

«Мы должны быть интересными молодым людям, говорить с ними на одном языке, использовать доступные и понятные способы донесения информации. И огромное место в этой работе отводится семье. В ней должны формироваться задатки самосознания, причастности к великой стране и великим событиям», – поделилась Светлана Мельникова.

Во время лекции Светлана Мельникова также рассказала о фестивале исторической реконструкции «Довмонт Псковский», который второй раз прошел на территории Псковского кремля, цикле патриотических образовательных программ «Потягнем за Отечество» и других проектах, наработки которых можно применять в других учреждениях культуры.

По итогам встречи 20 участников, которые проявят себя в разработке собственных проектов по музейному направлению, будут приглашены на авторскую экскурсию в Псковский музей-заповедник.

Молодежный историко-культурный форум «Истоки» объединяет волонтеров, студентов педагогических направлений и молодых архитекторов, экскурсоводов и историков, молодых семей с детьми и активистов детских движений. Форум проходит при поддержке Росмолодежи.