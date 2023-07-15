Культура

Фотовыставку «По Пскову пешком» откроют в городской библиотеке 21 июля

Фотовыставку Николая Немцева «По Пскову пешком» откроют в Пскове 21 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Центральной городской библиотеке.

В экспозиции будет представлено 25 монохромных, черно-белых фотографий. Это городской пейзаж, люди Пскова и их повседневная жизнь.

«Мы привыкли, что фотография – это вирус на нашей планете, так как обычный горожанин или горожанка каждый сознательный момент своей жизни "атакует" фотоснимками. Но фотография - это не только снимки. Это язык, который понятен всем. Для Николая Немцева фототворчество – это столь же случайный, сколь и исключительный момент в жизни, попытка доказать, что счастье - это не миф, а реальность; лучшее, что есть в этом мире – улыбающееся лицо ребенка и печать мудрости, отличающая достойно прожившего свою жизнь человека», – рассказали в библиотеке.

Экспозиция, представленная в библиотеке, посвящена теме «собирания личности» во всех ее возрастах и ипостасях. На открытии выставки будет демонстрироваться видеопрезентация Николая Немцева «300 глав моей жизни».