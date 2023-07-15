Культура

Арт-фестиваль «А лисички взяли спички 2.0» проходит под Изборском

Арт-фестиваль «А лисички взяли спички 2.0» проходит под Изборском в Печорском районе с 14 по 23 июля, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Формат мероприятия - научно-исследовательский арт-монастырь. Участников ожидают творческий процесс, экскурсии, беседы у костра, бег в тумане, плетение венков.

22-23 июля пройдет финал фестиваля, на котором организуют выставку в поле, зрелищный обжиг большого керамического объекта, а также раку-перформанс - соединение театра, огня, металла, танца и музыки.