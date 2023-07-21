Культура

Победителей квиза форума «Истоки» приняли в Псковском кремле

Восемь лучших знатоков истории Псковской области получили в подарок от Псковского музея-заповедника авторскую

экскурсию по одному из самых значимых объектов Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе учреждения.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

В минувший понедельник генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова выступила с лекцией перед участниками смены «Историко-культурное наследие». Она рассказала о работе музея, основных смыслах и задачах, возложенных на учреждение культуры. По итогам встречи родилась идея отметить самых активных молодых историков авторской экскурсией по Псковскому кремлю.

«Мы не могли не придумать совместно с Псковским музеем-заповедником что-то особенное для двухсот участников этого заезда», — рассказала координатор общественных проектов РВИО Мария Гольденберг

Организаторы, среди которых Российское военно-историческое общество, провели специальный интеллектуальный турнир, на котором и определились победители.

Один из победителей Кирилл Токмаков из Ставрополя участвовал в создании форума «Истоки» задолго до его появления. Вместе со студентами из других регионов в рамках молодежного проекта они думали над его содержанием и наполнением. Сейчас, на второй год работы форума «Истоки», он смог своими глазами увидеть полученный результат. Впечатления самые хорошие: организаторы пошли дальше и не ограничились ранее предложенными идеями, наполнив форум новыми смыслами. Победа в квизе позволила ему

получить новые эмоции и узнать много интересных фактов о Псковском кремле и его роли в истории всей страны.

Одним из направлений форума была проектная деятельность. Участникам предлагалось разработать модель музея, который может располагаться на территории Паломнического центра в Печорах. Кирилл Токмаков с товарищами предложил вариант создания музея 10 великих побед России. Но авторы идеи не исключают, что со временем тематика экспозиций может измениться.