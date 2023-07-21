Культура

К именинам Ольги Лариной дом в Тригорском украсили живыми цветами

К Ольгиному дню — празднику, чрезвычайно любимому псковичами — в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское», в бывшем имении сердечных приятелей ссыльного поэта Осиповых и Вульфов «Тригорское», развернули традиционную выставку «По вкусу своему деревья и цветы».

Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, в необычную экспозицию вошли букеты и цветочные композиции, составленные из растений, как выращенных в заповедных цветниках, так и дикоросов, собранных на лугах и полях в окрестностях музеев-усадеб. В ближайшие два-три дня — пока букеты и венки не увянут — северное крыльцо дома Осиповых и Вульфов будет украшено так, как в пушкинские времена было принято украшать господские дома в дни праздников, — например, именин.

В «Михайловском» уточнили, что выставку к Ольгиному дню не случайно всегда устраивают именно в Тригорском. По свидетельствам в мемуарной литературе пушкинского времени и по ряду основанных на этих свидетельствах литературоведческих версий портреты центральных персонажей романа «Евгений Онегин» Пушкин «списывал» со своих деревенских соседей. Добавим также, что именины Ольги Лариной, так же, как и Татьянин день, в музее отмечают традиционно, вот уже в течение многих лет.

Напомним, что сегодня гости Тригорского ещё смогут побывать на концерте петербургской пианистки Александры Чекмак «Лунный свет».