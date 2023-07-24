Культура

Фотовыставка «По Пскову пешком» открылась в городской библиотеке

Фотовыставку Николая Немцева «По Пскову пешком» открыли в областном центре. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Центральной городской библиотеке.

В экспозицию вошли 25 монохромных черно-белых фотографий, рассказывающих о повседневной жизни города и горожан. По словам

Николая Немцева, он много времени проводит за городом, иногда безвыездно. И когда возвращается в Псков, то густонаселённый городской пейзаж кажется ему настоящим подарком. Практически каждый день он проходит пешком по Пскову около 10

километров, результатом этих прогулок уже стали тысячи фотографий.

«Я никогда ничего не удаляю, кроме откровенного брака. Прежде всего, потому, что у меня почти нет времени на отбор», - признается фотограф.

«Для Николая Немцева фотография – это главное увлечение в жизни, а по профессии он программист. Из-за недостатка времени архив растет (а снимает Николай с 13 лет, начинал еще с пленочным фотоаппаратом), но быстро растет и число поклонников фото Николая Немцева: автор охотно делится ими в социальных сетях. "По Пскову пешком" - его первая персональная выставка, открытие которой прошло с аншлагом», — рассказали в библиотеке.

Познакомиться с фотовыставкой «По Пскову пешком» можно ежедневно с понедельника по пятницу с 11:00 до 19:00 в читальном зале Центральной городской библиотеки.