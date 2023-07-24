Культура

Концерт с участием солиста Большого театра состоится в Куньинском районе

Концерт классической русской музыки состоится в белом зале музея-усадьбы композитора М. П. Мусоргского 30 июля в 18:00. В мероприятии примут участие приглашенные гости – солист Большого театра Владимир Байков и доцент РАМ имени Гнесиных Марина Белашук. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

В концертной программе прозвучат произведения великих русских композиторов, таких как М.И. Глинка, М. П. Мусоргский, А. П. Бородин и Н. А. Римский-Корсаков. Организаторы отмечают, что гостям мероприятия гарантированы самые приятные впечатления и положительные эмоции.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Усадьба композитора М. П. Мусоргского находится в Куньинском районе (деревня Наумово) и является единственным в мире музеем композитора. Цена билета на концерт – 250 рублей.