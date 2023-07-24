Культура

Студенты из Петербурга презентовали дипломные проекты по благоустройству Пскова

Выставка дипломных проектов студентов-архитекторов Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета открылась в Городском культурном центре Пскова, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Мы уже не первый год участвуем либо в каких-то конкурсах, либо делаем по предложению союза архитекторов Пскова некоторые дипломные проекты на злобу дня, как говорится. То есть по тем местам, которые для псковичей являются значимыми и интересными. И это конкретные предложения, которые дипломники в своей работе стараются как-то представить, осмыслить, реализовать. Поэтому такая выставка здесь сейчас и проведена», – рассказал куратор дипломных работ Алексей Перов.

Представлены на выставке десять работ по трём площадкам, среди них, в частности, правый брег реки Великой и перекресток улицы Юбилейной и Яна Райниса.

Одна из студенток, чья работа представлена на выставке, поделилась, почему именно Псков она взяла для своего дипломного проекта: «Моей дипломной темой было благоустройство набережной реки Великой в городе Пскове. Когда мы первый раз приехали смотреть участок, то увидели только малую часть набережной, и меня привлекло здесь то, что несмотря на траву во дворах люди пытаются сами благоустроить эту территорию. Делают своими руками клумбы, качели, высаживают цветы. И это мне сказало о том, что эта территория действительно нужна людям».

Выставка будет открыта до 4 августа, любой желающий сможет посетить ее, вход свободный. Также все могут поделиться впечатлениями от выставки и рассказать, какая работа понравилась больше всего, в книге отзывов.