Культура

Второй этап реставрации храма в Кобыльем Городище завершается в Гдовском районе

Завершается второй этап реставрации храма Михаила Архангела в Кобыльем Городище Гдовского района. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил заместитель председателя Псковского областного Собрания, руководитель фракции «Единой России» Армен Мнацаканян.

Фото здесь и далее: Армен Мнацаканян / «ВКонтакте»

В рамках первого этапа выполнили внешние работы по зданию, отремонтировали кровлю, организовали водоотведение, установили и запустили систему теплоснабжения.

«Внутренняя отделка и реставрация великолепного старинного иконостаса – это второй этап, он сейчас завершается, сдать работы планируется в сентябре. Теперь действительно видно, как преобразился красавец-храм, находящийся буквально на границе России и в двух шагах от места легендарного Ледового побоища», – отметил Армен Мнацаканян.

Он также добивали, что эту обитель с многовековой историей посещают как местные жители, опекаемые отцом Никандром, так и многочисленные туристы.

Реставрация памятника выполнена при непосредственном участии партии «Единая Россия» в рамках сохранения и развития культуры. Процесс проведения работ проходил под надзором специалистов регионального комитета по охране ОКН.