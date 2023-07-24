Международная арт-резиденция «Золотой петушок» появится в Псковской области

Проект Псковского областного колледжа искусств имени Римского-Корсакова получил грантовую поддержку Президентского фонда культурных инициатив. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем еженедельном видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.
Финансирование получила идея создания международной арт-резиденции «Золотой петушок» для молодых музыкантов из России и Белоруссии. Название выбрано по одноимённой опере Римского-Корсакова. «Золотой петушок» – это последнее произведение композитора, которое он написал, проживая в Вечаше и Любенске, объяснил глава региона.
В Любенске сформируют молодежный симфонический оркестр, который представит программу, отражающую оперное наследие композитора. Финалом арт-резиденции станет серия концертов в России и Беларуси.