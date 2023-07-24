Культура

Международная арт-резиденция «Золотой петушок» появится в Псковской области

Проект Псковского областного колледжа искусств имени Римского-Корсакова получил грантовую поддержку Президентского фонда культурных инициатив. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем еженедельном видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

Финансирование получила идея создания международной арт-резиденции «Золотой петушок» для молодых музыкантов из России и Белоруссии. Название выбрано по одноимённой опере Римского-Корсакова. «Золотой петушок» – это последнее произведение композитора, которое он написал, проживая в Вечаше и Любенске, объяснил глава региона.

«Именно там в августе мы проведем творческую лабораторию для учащихся трёх музыкальных училищ имени Римского-Корсакова: Петербургского, Псковского и Могилевского. Художественным руководителем проекта станет главный дирижер Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Алексей Репников. Солисты оркестров Мариинского и Михайловского театров и Санкт-Петербургской капеллы выступят наставками для юных музыкантов», - сказал Михаил Ведерников.

В Любенске сформируют молодежный симфонический оркестр, который представит программу, отражающую оперное наследие композитора. Финалом арт-резиденции станет серия концертов в России и Беларуси.