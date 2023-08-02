Культура

Концерт в честь юбилея Псково-Печерского монастыря пройдёт в Зелёном театре

Праздничный концерт в честь 550-летия Псково-Печерского монастыря состоится 13 августа в Зелёном театре города Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского городского Молодежного центра.

Фото: Псковский городской молодежный центр

В концерте примут участие музыкальные коллективы творческого клуба «Феникс», а также звёздные гости – Родион Газманов и Детский театр-студия «Непоседы». Ведущими выступят Алина Виардо и Кирилл Радион.

Начало – 17:00. Вход по бесплатным пригласительным. Их можно забрать в будние дни с 9 до 18 часов в Молодёжном центре по адресу: улица Максима Горького 15. Организуют концерт творческий клуб «Феникс» при поддержке Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, Молодёжного центра Пскова и Дома Офицеров.