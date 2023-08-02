Культура

Фестиваль дикой природы «Росянка Fest» вновь пройдет в Бежаницах

Фестиваль дикой природы «Росянка Fest» пройдет в Бежаницах 19 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Полистовоского заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Полистовского заповедника

Фестиваль проходит в пятый раз, на праздник приедут ремесленники и специалисты в сфере сельского и экологического туризма из Псковской области. Они проведут творческие мастер-классы и мини-лектории на экологическую тематику. Участников фестиваля ждут мастер-классы по литью бумаги, созданию мягкой игрушки, созданию открыток из цветов.

На площадке фестиваля будет установлен мобильный планетарий, где будут проходить показы фильмов о планете Земля, небесных телах и Вселенной.

Специалисты Полистовского заповедника проведут экскурсии на болотце «Озерки». Рядом с местом проведения фестиваля его гости смогут увидеть участок нетронутой природы, рассмотреть болотные растения, в том числе хищную росянку, узнать об экологии и образовании верховых болот, послушать болотных птиц и насекомых.

В этом году гостями фестиваля станут представители заповедников и национальных парков из Карелии, Новгородской и Томской областей. Они расскажут о территориях, которые сохраняют, а также проведут ряд акций. Васюганский заповедник организует небольшую лекцию об одном из самых больших болот в мире. Водлозерский национальный парк предложит составить мини-энциклопедию в техники оригами о животных и растениях Водлозерья. Рдейский заповедник проведет викторину и покажет фотовыставку.

Гостей фестиваля ждет площадка, посвященная традиционной деревенской культуре и ее творческому переосмыслению в проектах современных псковских художников. Ансамбль «Вольница» научит всех желающих народным танцам, песням и играм, а мастерская одежды Lubo-Dorogo проведет показы дизайнерской одежды в русском стиле, серию лекций по бережному использованию ресурсов и мастер-классы по апсайклингу.

В завершение мероприятия участников праздника ждет выступление духового оркестра и спектакль народного театра из Локни. Фестиваль «РосянкаFest» пройдет 19 августа в парке Усадище, рядом с музеем Философовых, в Бежаницах. Начало в 14:00. Вход свободный.

Мероприятие организовано Полистовским заповедником в партнерстве с администрацией Бежаницкого района и благотворительным фондом развития местного сообщества «Добрый город».