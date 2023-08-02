Культура

Фестиваль «Железный град» проходит в Изборске

Фестиваль военно-исторической реконструкции и средневековой культуры «Железный град» проходит в Изборске. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Изборском музее-заповеднике.

Фото: музей-заповедник «Изборск»

В Изборской крепости развернулся настоящий средневековый лагерь. Зрителей ждут дефиле участников в исторических костюмах и доспехах, массовые сражения и состязания воинов, интерактивные площадки и мастер-классы для детей и взрослых, ремесленная ярмарка и, конечно, старинная музыка, создающая неповторимую атмосферу подлинности происходящего

В этом году на фестивале выступают сразу два популярных фолк-коллектива — группа «Spiritual Seasons» и известный фолк-коллектив «DarkRiver».

В 16:30 на плато над Городищенским озером состоится конный турнир. А с 18:00 до 19:00 здесь пройдет концерт старинной музыки.