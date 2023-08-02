Культура

Три «учебные» экскурсии в «Михайловском» доступны владельцам Пушкинских карт

В преддверии нового учебного года Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» приглашает школьников и учащихся средних специальных учебных заведений, а также их родителей и наставников запланировать и посетить тематические экскурсии, так или иначе затрагивающие темы из учебных программ по отечественной истории и литературе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее.

Юлия Леонычева. Из иллюстраций к «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина. Ярослав Мудрый. Из собрания музея-заповедника «Михайловское»

По Пушкинской карте в музее-заповеднике можно побывать на маршруте «От Александра к Александру» (для организованных групп от 10 до 20 человек по предварительной заявке). Речь в экскурсии идёт о двух великих российских Александрах — Невском и Пушкине, связанных, как известно, не только общим именем.

Ещё одна экскурсия, которая будет интересна и важна всем, изучающим историю, называется «Святогорская земля и древности края — их отражение в драме «Борис Годунов» (для организованных групп от 10 до 40 человек по предварительной заявке). Её начинают с посещения выставки в Научно-культурном центре музея и продолжают на древних городищах Савкиной горке и Ворониче, сельском кладбище в деревне Ворониче и в Святогорском монастыре.

Кроме того, на старшеклассников и, шире, на всех любителей литературы ориентирована поэтическая экскурсия «Михайловские и тригорские реалии в романе А. С. Пушкина «Евгений Онегин» (для организованных групп от 10 до 40 человек по предварительной заявке).

Напомним, Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» является активным участником федеральной программы «Пушкинская карта». Сегодня за счёт государства молодым людям в возрасте от 14 до 22 лет здесь предлагают побывать на десяти обзорных и тематических экскурсиях, двадцати музейных занятиях и мастер-классах, шести выставках.