Культура

«Войска дяди Васи» в повести 1825 года и ностальгия по Велью 1960-х: новый выпуск «Михайловской пушкинианы»

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» знакомит всех, кому небезразлична история Отечества, с новым выпуском своего научно-популярного издания «Михайловская пушкиниана». Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в музее.

На первой странице обложки нового сборника — фотография Бориса Скобельцына «Святогорский монастырь. Вид со стороны Анастасьевских ворот» (1961) из фондов музея-заповедника

Новая книга называется «Краеведение, история и археология Пушкиногорья». Открывается она большим разделом из 15 публикаций, подготовленных по материалам, озвученным в рамках одноименного, XIII круглого стола памяти замечательного музейщика, специалиста по охране памятников, историка и педагога М. Е. Васильева. Заседание этого круглого стола прошло в музее в апреле этого года.

Среди авторов статей и заметок этого раздела — музейщики из Пскова и Пушкинских Гор, преподаватели высшей школы из Санкт-Петербурга, Пскова и Саратова, другие специалисты. Читатель найдёт здесь много новых, впервые введённых в научный оборот архивных материалов. Среди них, например, сведения из уставных грамот деревень Опочецкого уезда Псковской губернии, принадлежавших Пушкиным; эти документы интересно иллюстрируют процессы, проходившие при отмене крепостного права в России в 1861 году (публикация подготовлена Дмитрием Григорьевым, экскурсоводом Пушкинского заповедника, аспирантом кафедры отечественной и всеобщей истории ПсковГУ). Или, другой пример: в сборнике можно узнать всё про геометрический план деревни Горончаровой Опочецкого уезда за 1785 год (подготовлено Виктором Никифоровым, методистом по научно-просветительской деятельности Пушкинского заповедника). Есть в книге материалы по истории и собственно музея-заповедника «Михайловское», и Святогорского монастыря, и Пушкиногорского района в целом.

Дополняют основной блок сборника разделы, включающие себя работы сотрудников Пушкинского заповедника, подготовленные безотносительно программы чтений. Это и воспоминания о селе Велье 1960-х (публикация Галины Симакиной, сотрудник «Михайловского» с 1963 по 1995 год), и замечательно живой рассказ «Пушкин, Булгарин и “дядя Вася“» Вячеслава Козмина, панорамно и ожидаемо парадоксально связывающий фантазийные «Правдоподобные небылицы, или Странствование по свету в ХХIX веке» писателя — современника Пушкина с боевой работой и литературным творчеством десантников, современных уже нам.

Завершает издание новелла «О том, как нобелевский лауреат, нештатный экскурсовод да вдова Ленина профиль антирелигиозного музея меняли и что из этого вышло» Виталий Ананьева, доктора культурологии, доцента кафедры музейного дела и охраны памятников СПбГУ, старшего научного сотрудника института всеобщей истории РАН. Размещена она под рубрикой «Гость «Михайловской Пушкинианы».

Таким образом, сборник будет весьма и весьма интересен самому широкому кругу читателей, убеждены в Пушкинском заповеднике.

В учреждении также уточнили, что бумажная версия книги объёмом в 14 печатных листов, или в 224 страницы свёрстана и отпечатана в типографии «Псковское возрождение» тиражом в 150 экземпляров. Однако по традиции электронная версия сборника из серии, которую в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» издают с 1996 года, размещена на официальном сайте учреждения и доступна всем для свободного чтения и скачивания.