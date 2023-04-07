Культура

Большая часть памятников в «Михайловском» находится в хорошем состоянии - археологи

Большой интерес участников XIII круглого стола «Краеведение, история и археология Пушкиногорья» памяти М. Е. Васильева в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» вызвал доклад «Археологические памятники Пушкинского заповедника: мониторинг 2022 года, перспективы сохранения и популяризации». Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей, это выступление было подготовлено коллективом сотрудников Археологического центра Псковской области.

В докладе было отмечено, что на территории Пушкинского заповедника расположено более сорока уникальных памятников археологии; в завершившемся году был проведён мониторинг тридцати из них. Бóльшая часть памятников находится в хорошем состоянии. Археологи также не могли не отметить, что памятники пребывают под постоянным наблюдением и охраной сотрудников музея и тем самым «открыты для популяризации», так как защищены, как минимум, от опасности быть разграбленными.

Прямо по ходу заседания специалисты Центра получили информацию о возможном местонахождении одиночного кургана, который в ходе мониторинга им не удалось обнаружить, и ещё одного, недавно обнаруженного и похожего на курган объекта, а также, в свою очередь, ответили на ряд вопросов.

Ожидаемо в ходе обсуждения доклада зашёл разговор и о состоянии городища Воронич, западный склон которого получил повреждения во время недавнего схода талых вод. Отметив, что все вопросы, скорее, нужно обращать не к ним, а к гидрологам, специалисты Археологического центра напомнили об укреплении склонов путём высаживания растений, чья корневая система способна удерживать верхние пласты, формирующие холм, и о других методиках. Главный хранитель территорий Пушкинского заповедника, заместитель директора музея по развитию и продвижению Екатерина Дмитриева добавила, что в мечтах музея максимальное, в том числе — ультразвуковое исследование городища, однако для его проведения нужны большие средства — «…суммы, неподъёмные на сегодняшний день не только для нас, но и для Министерства культуры». Екатерина Николаевна отметила, что специалисты «Михайловского» делают всё, что на данный момент возможно.

Планируется, что материалы круглого стола памяти М. Е. Васильева в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» будут опубликованы в одном из ближайших выпусков научно-популярного издания «Михайловская пушкиниана».