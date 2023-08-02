Поэтический вечер «Три голоса» проведут в Пскове

Поэтический вечер «Три голоса» состоится в актовом зале Псковской областной библиотеки имени В. Я. Курбатова (улица Профсоюзная, 2) в Пскове в рамках поэтического клуба «Зеркало» 26 августа, начало в 16.00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке.
На концерте выступят:
«Эти голоса не оставят равнодушными всех почитателей художественного слова! Любите ли вы классическую или современную поэзию, значения не имеет. Каждый гость услышит стихи, которые ему откликнутся», - добавили в библиотеке.
Вход свободный.