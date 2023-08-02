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Культура

Поэтический вечер «Три голоса» проведут в Пскове

08.08.2023 21:03|ПсковКомментариев: 0

Поэтический вечер «Три голоса» состоится в актовом зале Псковской областной библиотеки имени В. Я. Курбатова (улица Профсоюзная, 2) в Пскове в рамках поэтического клуба «Зеркало» 26 августа, начало в 16.00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке. 

На концерте выступят:

  1. поэт, заместитель главного редактора журнала «Наш современник» Карина Сейдаметова. На вечере представит свою книгу «Обманчивое эхо».
  2. поэт, кандидат культурологии, автор нескольких книг Дарья Ильгова. Прочтет стихи из своего поэтического сборника «Оригами».
  3. поэт, журналист, радиоведущая, лектор Дина Дабришюте. Она расскажет о своем первом поэтическом сборнике, который сейчас готовится к изданию, прочтет стихи из него.

«Эти голоса не оставят равнодушными всех почитателей художественного слова! Любите ли вы классическую или современную поэзию, значения не имеет. Каждый гость услышит стихи, которые ему откликнутся», - добавили в библиотеке. 

Вход свободный.

Теги: #библиотека
Источник: Псковская Лента Новостей
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