Культура

Вечерка накануне Спасов состоится во Дворе Постникова в Пскове 12 августа

Вечерка накануне Спасов состоится во Дворе Постникова в Пскове 12 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Народные гуляния развернутся на территории комплекса с 15:00 до 17:00. Музейные площадки расскажут о православных и народных традициях встречи августовских праздников.

Программа праздника предполагает посещение выставки «Лики прошлого. Возвращение», на которой гости познакомятся с иконографией праздничных икон Спасителя. Иконописные образы напомнят о глубинных христианских смыслах праздников Происхождения (изнесение) честных древ Животворящего Креста Господня, Преображения Господня и Спаса Нерукотворного, названных в народе «Спасами».

Одним из главных действующих лиц встречи станет пчеловод, который расскажет о тонкостях своего ремесла и познакомит с пчелиным семейством. На «пасеке» можно будет полакомиться свежим медом, который издавна является главным гастрономическим символом первого из трех Спасов.

Дегустацией душистого травяного напитка будет сопровождаться рассказ псковских травниц о местных чайных традициях. Будут и другие лакомства от мастерской «Изборский пряник». И, конечно, яблоки – главное угощение второго Спаса.

На зеленой лужайке за палатами развернется «Потешный двор». В этом году развлекать публику будут гости из Опочки – «Забава Опочецкая». Завершатся гуляния праздничным концертом псковских коллективов и общей вечеркой с песнями, плясками и играми.

Место встречи: Двор Постникова (улица Олега Кошевого, 2). Телефоны для записи и справок: +78112292260 и +79113580816.