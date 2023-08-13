«Вечерка накануне Спасов» состоялась в Пскове

«Вечерка накануне Спасов» прошла в Псковском музее-заповеднике 12 августа. Гости мероприятия познакомились с традициями празднования августовских праздников и приняли участие в народных гуляниях, которые развернулись во Дворе Постникова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника, изюминкой вечера стало выступление фольклорных коллективов Псковской области.
Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника
Для полного погружения в тему празднования Спасов музейщики подготовили для посетителей тематические площадки. Они включали в себя дегустацию травяных сборов, знакомство с деятельностью пчеловодов, участие в интерактивных программах в «Потешном дворе». Также одна из них знакомила с глубинными христианскими смыслами Спасов. Только в рамках субботней Вечерки гости могли увидеть уникальную икону Преображения Господня из фондов Псковского музея-заповедника.
После тематических площадок гостей ждали народные гуляния, пляски и хороводы. Впервые развлекал публику фольклорный коллектив из Опочки – «Забава Опочецкая». Также можно было услышать народные русские мотивы в исполнении ансамбля «Плескава». Украшением вечера стало выступление участников музейного интенсива по этнохореографии «Дробный июль», которые продемонстрировали результаты насыщенной работы по освоению основ народного танца.