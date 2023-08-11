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Медовый Спас: что категорически запрещено делать в этот праздник

Ежегодно, 14 августа, отмечается Медовый Спас - праздник, который совпадает с началом Успенского поста, посвященного Богородице.

Праздник сочетает в себе славянские языческие традиции и христианские даты. Для славян этот день был связан с празднованием урожая и сбором мёда, так как в это время соты наполняются сладким продуктом. Существует даже примета, что у пасечника, который пропустит сбор мёда в этот день, пчёлы вытаскают весь продукт. В православии этот день также связан с памятью трёх важных святынь, включая Животворящий крест Господний, на котором был распят Иисус Христос. 14 августа также отмечается Происхождение честных древ Животворящего Креста - вынесение частиц креста в народ.

Праздник Медового Спаса можно отметить несколькими способами:

попробовать мёд из своей пасеки или купить его на рынке. Мёд - это символ праздника, поэтому его наличие на праздничном столе обязательно;

посетить церковь и возложить цветы к иконам святых, которые памятуются в этот день,

устроить пикник на природе и приготовить блюдо с мёдом. Например, медовый кекс, медовые пряники или медовый напиток;

провести время с друзьями и близкими, обсудить традиции и обычаи праздника.

По легенде, летом в этот период обострялись заразные болезни, и чтобы избавиться от них, из царской сокровищницы выносили частицы креста, на котором был распят Иисус Христос. С их помощью освящали все улицы и водоёмы. В более точном переводе слово «происхождение» обозначает «крестный ход». Именно из-за традиции проводить освящение воды в реках и озёрах в этот день есть еще такие названия, как Мокрый Спас или Спас на Воде.

Что можно делать в Медовый Спас:

следует посетить храм и принести в новой посуде, из которой никто не ел, мёд для освящения и продукты пчеловодства;

пчеловодам в этот день нужно в ульях запечатать соты и собрать мёд. В старину пасечники угощали детей и нищих кусочками сот,

после освящения мёда им поминали усопших родственников, а часть оставляли в церкви для нищих и служителей храмов,

считается хорошей идеей крестить ребенка в этот день, он вырастет сильным и здоровым.

Что нельзя делать в Медовый Спас:

с этого дня на предстоящие две недели из-за поста запрещались все развлечения. Под запретом находится скоромная пища — мясо, яйца, молочная продукция,

также нельзя заниматься уборкой й и огородными делами, но работ на пасеке и сбора мёда запрет не касается,

нельзя громко разговорить, кричать, ругаться и сплетничать,

после 14 августа прекращались летние купания. Считалось, что к этому времени вода в реках и озерах уже холодная.

Погода на Медовый Спас практически всегда непредсказуемая. Считается, что Маковея (14 августа) — это конец летнего сезона и полноценное начало осеннего. Существовали на этот день и народные приметы: