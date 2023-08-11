Медовый Спас: что категорически запрещено делать в этот праздник

Ежегодно, 14 августа, отмечается Медовый Спас - праздник, который совпадает с началом Успенского поста, посвященного Богородице.
Праздник сочетает в себе славянские языческие традиции и христианские даты. Для славян этот день был связан с празднованием урожая и сбором мёда, так как в это время соты наполняются сладким продуктом. Существует даже примета, что у пасечника, который пропустит сбор мёда в этот день, пчёлы вытаскают весь продукт. В православии этот день также связан с памятью трёх важных святынь, включая Животворящий крест Господний, на котором был распят Иисус Христос. 14 августа также отмечается Происхождение честных древ Животворящего Креста - вынесение частиц креста в народ.
Праздник Медового Спаса можно отметить несколькими способами:
По легенде, летом в этот период обострялись заразные болезни, и чтобы избавиться от них, из царской сокровищницы выносили частицы креста, на котором был распят Иисус Христос. С их помощью освящали все улицы и водоёмы. В более точном переводе слово «происхождение» обозначает «крестный ход». Именно из-за традиции проводить освящение воды в реках и озёрах в этот день есть еще такие названия, как Мокрый Спас или Спас на Воде.
Что можно делать в Медовый Спас:
Что нельзя делать в Медовый Спас:
Погода на Медовый Спас практически всегда непредсказуемая. Считается, что Маковея (14 августа) — это конец летнего сезона и полноценное начало осеннего. Существовали на этот день и народные приметы: