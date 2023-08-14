Культура

Интерактивная программа «Во что играли наши предки» пройдет в Псковском кремле

Интерактивная программа «Во что играли наши предки» пройдет в Приказной палате Псковского кремля 18 августа в 15:00. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника, участники познакомятся с настольными играми, которые были популярны еще во времена княгини Ольги.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

В ходе программы гости погрузятся в увлекательный мир настольных игр древности, смогут познакомиться с их историй, узнают, как игры попали на Русь, увидят археологические находки шашек и даже научатся играть в игру «Мельница» и «Тавлеи».

Место встречи: информационный центр музея (улица Кремль, 4). Стоимость: 300 руб./чел. – взрослые, 250 руб./чел. – школьники. Обязательна предварительная запись по телефону: +78112724574.