Выставка виниловых пластинок открылась в молодежном центре Пскова

Выставка виниловых пластинок открылась в Псковском городском молодежном центре. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.
Фото: Псковский городской молодежный центр
Настоящий виниловый проигрыватель, который гости смогут не только рассмотреть, но и потрогать и включить, поможет посетителям окунуться в атмосферу прошлого. Ассортимент выставки достаточно широк – будут звучать известные мотивы The Rolling Stones, Nautilus Pompilius, Юрия Антонова, Боба Марли и многих других известных отечественных и зарубежных артистов. Кроме того, часть экспозиции посвящена детским сказкам.
Жители и гости Пскова могут посетить выставку виниловых пластинок в Псковском городском молодёжном центре (улица Максима Горького, 15) до 18 августа с 10:00 до 17:00. Вход свободный.