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Культура

Выставка виниловых пластинок открылась в молодежном центре Пскова

15.08.2023 19:20|ПсковКомментариев: 0

Выставка виниловых пластинок открылась в Псковском городском молодежном центре. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Фото: Псковский городской молодежный центр

Настоящий виниловый проигрыватель, который гости смогут не только рассмотреть, но и потрогать и включить, поможет посетителям окунуться в атмосферу прошлого. Ассортимент выставки достаточно широк – будут звучать известные мотивы The Rolling Stones, Nautilus Pompilius, Юрия Антонова, Боба Марли и многих других известных отечественных и зарубежных артистов. Кроме того, часть экспозиции посвящена детским сказкам.

Жители и гости Пскова могут посетить выставку виниловых пластинок в Псковском городском молодёжном центре (улица Максима Горького, 15) до 18 августа с 10:00 до 17:00. Вход свободный.

Теги: #выставка #молодежный центр
Источник: Псковская Лента Новостей
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