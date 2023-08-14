Культура

Выставка виниловых пластинок открылась в молодежном центре Пскова

Выставка виниловых пластинок открылась в Псковском городском молодежном центре. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Фото: Псковский городской молодежный центр

Настоящий виниловый проигрыватель, который гости смогут не только рассмотреть, но и потрогать и включить, поможет посетителям окунуться в атмосферу прошлого. Ассортимент выставки достаточно широк – будут звучать известные мотивы The Rolling Stones, Nautilus Pompilius, Юрия Антонова, Боба Марли и многих других известных отечественных и зарубежных артистов. Кроме того, часть экспозиции посвящена детским сказкам.

Жители и гости Пскова могут посетить выставку виниловых пластинок в Псковском городском молодёжном центре (улица Максима Горького, 15) до 18 августа с 10:00 до 17:00. Вход свободный.