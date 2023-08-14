Культура

Обезглавленный воин и скелеты детей: какие тайны открылись псковским археологам в этом полевом сезоне

15 августа в России отмечается День археолога. В этот день псковские археологи по традиции проводят обзор находок текущего полевого сезона. Выставка находок этого года небольшая. Но это не значит, что мало интересных открытий. Напротив, исследователям есть что рассказать. Подробности - в репортаже обозревателя Псковской Ленты Новостей.

«Находок немного, но интересна информация, которую мы получаем в ходе раскопок. Во время полевого сезона к нам приехал наш антрополог Денис Пежемский с помощниками и помог разобрать все антропологические коллекции, которые мы добыли. Некоторые результаты он нам озвучил. И они оказались неожиданными для нас», - рассказала директор Археологического центра Псковской области Марина Кулакова.

По ее словам, захоронения были обнаружены на всех раскопах этого года, кроме Острова.

В этом году археологические работы прошли на пяти объектах: в Пскове - на церкви Михаила Архангела и на Плехановском посаде. В Острове раскопки проводились также на территории посада. Продолжаются работы в Печорах, на Соборной площади. И традиционно каждое лето проводятся раскопки на поселении Горожане в Новосокольническом районе.

Предки псковичей

Особенно много любопытной информации принесли находки с раскопа на Плехановском посаде в Пскове. На участке напротив бассейна «Универсант» археологи работают с начала лета. «Раскоп прилегал к территории Введенского монастыря. Существовал он с XV века и закончил свое существование в первой половине XVIII века, и значительная часть раскопа была занята некрополем монастыря. Те погребения, которые мы там нашли, по сопутствующему материалу можно датировать периодом от XIV-XV до XVIII вв.», - пояснила археолог.

С погребенными там останками работали антропологи. Результатом их исследований стал портрет жителя Пскова XIV-XV вв. «Антрополог исследовал четыре типа и рассказал, как выглядели псковичи. Основной тип (этот тип также присутствует в большом количестве в раскопе у церкви Михаила Архангела) - это низкорослый, коренастый, широколицый, с широким носом, который своими корнями уходит к неандертальцам», - рассказала Марина Кулакова.

Другие подробности об открытиях раскопа рассказала археолог, старший сотрудник Археологического центра Розалия Подгорная. По ее словам, всего на участке было обнаружено 37 погребений. «Погребения разной степени сохранности. Есть очень хорошо сохранившиеся костяки, а некоторые костяки, к сожалению, представляют из себя только след на песке. Невозможно даже взять материал для изучения антрополога, потому что они рассыпаются в руках», - пояснила она.

По анализу материала специалисты «удревнили» некрополь. «Считался, что он датируется XVI веком, но несколько погребений можно отнести к XIV веку. Это женские погребения, даже можно сказать детские, - маленьких девочек 8-10 лет. У них есть украшения - височные кольца», - сообщила Розалия Подгорная.

Грустные истории

Детских погребений и связанных с ними грустных историй много. Так, в одном обнаружили скелеты подростка и пяти детей разного возраста. Археологи предполагают, что семья погибла от какой-то болезни. «К несчастью, там плохая сохранность костей, и антрополог по ним не может ничего сказать, кроме общей картины», - пояснила она.

В двух погребениях сохранились волосы. «Дело в том, что медные украшения содержат мышьяк, который очень хорошо консервирует органику. Поэтому та часть украшений, которая соприкасалась с косами, сохранила волосы. Одна девушка была светло-русой, а другая - с темно-русыми волосам», - рассказала археолог.

Как все эти находки связаны с монастырем - пока загадка. «У нас теперь огромный материал для исследования, чтобы понять, какие захоронения относятся к монастырским погребениям, а какие - к более ранним, до возникновения монастыря», - отметила специалист.

Также исследователи обнаружили часть оврага длиной почти 3 метра, который спускался к Пскове, и, возможно, нашли русло источника, который бил в этом месте. Именно там были обнаружены серебряные монеты Псковской республики. «Это XV век. Довольно нетипично на одном раскопе найти семь монет с князем Довмонтом. Возможно, это был клад либо хозяйственная яма, где эти монетки оказались», - рассказала Розалия Подгорная.

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Еще одна находка антрополога, над которой предстоит думать - череп, найденный у церкви Михаила Архангела. Останки явно относятся к монголоидному типу, что для Пскова не характерно. Во-вторых, этот человек был похоронен на православном кладбище.

Также археологов очень интересует вопрос, к какому времени относится это погребение: к XVI веку, когда Псков входит в состав Московского государства или «этот православный монголо-татарин попал нам в XIV-XV вв., когда еще была Псковская вечевая республика».

Воин без головы

Но самым интересным было погребение №1 на Введенском раскопе. Археологи предполагают, что это погребение воина. Первое, что бросилось в глаза, - отрубленная голова. При дальнейшем обследовании выяснилось, что на костяке - следы еще нескольких ранений.

«Денис Пежемский вместе с Салминым Сергеем Анатольевичем восстановили картину того, что произошло. Скорее всего, это погребение XVI века, и явно погребение мужчины, который погиб во время боя. Его, вероятно, сбросили с коня ударом по левой ноге - там были обнаружены следы на костях. Упав, он пытался закрыть голову левой рукой - ее фактически отрубили. После этого ему отсекли голову», - предположила археолог.

По словам Розалии Подгорной, воин был похоронен при монастыре. «Голова находилась в погребении. То есть, явно его забрали с поля битвы и здесь похоронили», - отметила она.

Ржавый пояс поселения Горожане

Важным открытием сезона на поселении Горожане в Новосокольнмическом районе тоже стало погребение. «Поселение Горожане каждый год преподносит нам новые сюрпризы и загадки. Нынешний сезон не стал исключением. Под культурным слоем XI столетия мы обнаружили остатки разрушенной курганной насыпи. Еще когда мы начинали - в 2016-2017 годах, мы пытались определить, где же было место некрополя этого поселения, и наши поиски не приносили желаемых результатов. И вот в этом году в южной части площадки, на самом мысу, в высоком красивом месте, мы его зафиксировали», - рассказал руководитель экспедиции Александр Михайлов.

Сколько там погребений, археологи пока не знают - курган раскрыт частично. «Наверняка, там было минимум два погребения - мужское и женское. И как во многих местах, которые мы знаем, в середине XI века эта насыпь нивелируется, и там начинают жить люди: ставится дом, потом еще дом. Но теперь мы совершенно точно знаем, где для жителей X века находился могильник»,- сказал он.

Второе открытие - из разряда «спокойных». «Помимо жилой зоны, зоны могильника, мы понимаем, где находилась производственная зона поселения. Три года с нами работают геофизики из Санкт-Петербурга, проводится магнитная съемка памятника и благодаря ей и проверке этих результатов раскопками мы знаем, что жилую часть полукругом окружала промышленная зона. Как говорит геофизик Владимир Тарасов, ржавый пояс поселения Горожане. Там плавили металл. Про это мы в этом году узнали», - сообщил Александр Михайлов.

Археолог выразил надежду, что экспедиция этого года не будет финальной, и исследования продолжатся.

ПОДРОБНОСТИ

Удивительные истории и не менее удивительные находки псковских археологов псковичам будут представлены на выставке находок текущего полевого сезона 2023 года, приуроченной ко Дню археолога. Экспозиция открыта для всех желающих с 22 по 25 августа по адресу: Псков, ул. Герцена, 1/1, вход со стороны Троицкого моста (кнопка на домофоне «Приёмная»).

Для посещения выставки организуются сборные экскурсии. Записаться на экскурсию можно в ВК-группе «Археологическое общество Псковской области».

Светлана Синцова

Фото Вадима Боченкова