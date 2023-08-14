Антрополог о последствиях разрушения погребений в Печорах: Возможно, мы лишились ярких открытий

Антрополог и археолог, кандидат биологических наук Денис Пежемский оценил последствия разрушения погребений в Печорах. Видеозапись разговора с экспертом сотрудники археологического центра Псковской области опубликовали в социальных сетях.
В середине июля стало известно о том, что кладбище близ церкви Сорока Мучеников в Печорах оказалось разрушено строительной компанией. В отсутствие археологов подрядчик выкопал экскаватором траншею вдоль церковной ограды (несмотря на предостережения специалистов и запрет вести работы грубой техникой), пишет «МК в Пскове».
Погребения оказались разрушены, а на отвале показались человеческие останки - кости ног, пальцев, ребер, тазовых кости, проломленные кости черепов. Это не остановило подрядчика, и он завершил работы. Сейчас в инциденте разбираются сотрудники прокуратуры.
«К сожалению, помимо археологических, есть и антропологические утраты. Мы не можем охарактеризовать эту часть кладбища (захоронения, которые находились за оградой церковного некрополя — ред.). Возможно, мы лишились каких-то новых ярких антропологических открытий», - указал Денис Пежемский.
При этом церковные земли (и, в частности, кладбище) археологи исследовали второй год подряд. Изучив результаты раскопок 2022-2023 годов, антрополог отметил, что в открывшихся погребениях много молодых людей в возрасте до 30 лет, но при этом мало детей.
Последний факт эксперт связал с зонированием кладбища и предположил, что участок с детскими захоронениями располагался где-то в другом месте.
Кроме того, наблюдается «перекос» в сторону женского пола — больше женских скелетов, чем мужских (соотношение примерно 60 к 40). «Если это подтвердится и на других участках кладбища, то такое соотношение будет антропологической особенностью жителей Печор», - отметил Денис Пежемский.