Культура

Ценности офицера-красноармейца нашли у невельской деревни Репище

Портсигар, офицерский ремень, нарукавные нашивки майора, расческу, мундштук, монеты и значок ГТО 2 ступени образца 1940-1945 годов обнаружили у деревни Репище Невельского района, где в 1941 году было место прорыва окружения 51 стрелкового корпуса трех Уральских дивизий. Об этом сообщается в группе Музея истории Невеля в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Музей истории Невеля / «ВКонтакте»

Вещи в ходе поисковой деятельности нашел член поискового объединения «Псковский рубеж» Дмитрий Шляц. Он рассказал, что вещи были сложены в вытяжную часть парашюта, концы которого завязаны узелком. Останков бойца и медальона рядом с вещами не обнаружено.

Все личные предметы имеют хорошую сохранность, в портсигаре даже уцелели папиросы, а по сохранившемуся номеру на значке ГТО поисковики пытаются установить имя бойца, которому принадлежали обнаруженные артефакты.

Пока ребята ищут владельца или его родных, вся находка передана в музей на временное хранение, чтобы любой желающий мог посмотреть на ценности, которыми обладал офицер Красной Армии.