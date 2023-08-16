Культура

Выставка «Вернуть утраченное...» открылась в печорском музее

Выставка «Вернуть утраченное...», на которой представлены фотографии предметов ризницы, сделанные в период 1920-1930-х годов, предметы, переданные музею настоятелем монастыря отцом Алипием (Вороновым), открылась в Музее истории города Печоры 16 августа. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника, проект приурочен к двум большим датам – 50-летию возвращения монастырской ризницы и 550-летию Псково-Печерского монастыря.

До 1944 года в ризнице Псково-Печерского монастыря хранились художественный ценности, собранные за многие столетия. Некоторые из них принадлежали Ивану Грозному, Борису Годунову и Петру Первому.

В марте 1944 года сокровища монастырской ризницы были вывезены из Псково-Печерского монастыря немецко-фашистскими захватчиками. Об этих предметах не поступало никакой информации до 1956 года, когда их следы были обнаружены в небольшом муниципальном музее икон города Реклинхаузен в ФРГ.

После многочисленных процедур и поисковых мер, проведенных, в том числе и наместником Псково-Печерского монастыря архимандритом Алипием (Вороновым), в мае 1973 года почти все ценности были возвращены. К сожалению, судьба 62 предметов осталась неизвестной.

16 августа в Музее истории города Печоры открылась выставка, посвященная 50-летия со дня возвращения предметов монастырской ризницы. Посетителям предоставлена возможность ознакомиться с некоторыми ценностями, но самое главное – увидеть на старинных фотографиях все великолепие собираемых многими годами ценностей.

«В 20-30 годы настоятелем Псково-Печерского монастыря был Иоанн Булин. И именно в это же время его брат – Виктор Александрович – принял судьбоносное для нас решение и подарил музею фотоальбом, который принадлежал их семье. В нем хранились фотографии, на которых были запечатлены все ценности ризницы. И с помощью этих изображений мы сейчас можем получить представление о тех сокровищах, которые находились в ризнице», – рассказала генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

Еще одним интересным экспонатом выставки является Библия с автографом отца Алипия, изданная в 1968 году. Он лично передал ее в подарок музею. «Только поколение людей, рожденных в Советском Союзе, может представить, каким подвигом была покупка этого издания в то время. И теперь эта реликвия хранится в фондах Псковского музея-заповедника», - добавили в музее.