Культура

Представители Псковского колледжа искусств выступают в составе Международного молодежного симфонического оркестра

Студенты и преподаватели Псковского областного колледжа искусств имени Н.А. Римского-Корсакова принимают участие в работе Международной арт-резиденции для молодых музыкантов «Золотой петушок». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учебном заведении.

Фото здесь и далее: Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова

В рамках проекта был сформирован Международный молодежный симфонический оркестр имени Н.А. Римского-Корсакова, художественный руководитель и дирижер - Алексей Репников.

В составе оркестра, репетиции которого начались 13 августа в БКЗ Псковской областной филармонии, - 72 исполнителя. В их числе – студенты музыкальных училищ и колледжей имени Н.А. Римского-Корсакова из Пскова, Санкт-Петербурга, Могилева, а также из Минского музыкального училища им. М.И. Глинки.

От Псковского колледжа искусств в состав оркестра вошли: студент 3 курса Пётр Анисимов (кларнет), выпускник Псковской областной школы одарённых детей «Камертон» Лев Кричевский (валторна), преподаватели Аркадий Галковский (бас-кларнет), Игорь Герасимов (контр-фагот), Илья Кричевский (гобой).

В ближайших творческих планах коллектива три концерта. Первое публичное выступление участников арт-резиденции прошло вблизи усадьбы Н. А. Римского Корсакова в Плюссе 17 августа. В программе прозвучали произведения М.И. Глинки, М.П. Мусорского и Н.А. Римского-Корсакова.

Затем музыканты исполнят те же композиции с участием солистов Мариинского театра 19 августа в Пскове во второй день фестиваля «Музыка на воде». 21 августа участники арт-резиденции «Золотой петушок» отправятся с концертной программой в Могилев.