Культура

Работы по сохранению церкви Косьмы и Дамиана с Примостья продолжаются в Пскове

Работы по сохранению церкви Косьмы и Дамиана с Примостья (улица Леона Поземского, 7) продолжаются в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по охране охране объектов культурного наследия Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области

Председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик и заместитель председателя комитета - начальник отдела организации и сопровождения работ по сохранению объектов культурного наследия Алексей Наливко осмотрели работы по сохранению церкви, обсудили вопросы о поддержании объекта в надлежащем состоянии.

Храм святых бессребреников и чудотворцев Косьмы и Дамиана с Примостья был заложен в камне в 1462 году. Строительство завершили в 1463 году. Примостье дословно означает «у моста», а именно у старого Троицкого моста, переправы через реку Пскову.

В июле 2019 года церковь включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО.