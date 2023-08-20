Культура

Опубликована электронная версия десятого номера краеведческого альманаха «Великолукский вестник»

Опубликована электронная версия десятого номера краеведческого альманаха «Великолукский вестник». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил сопредседатель Великолукского городского краеведческого общества, председатель Общественного совета по вопросам историко-культурного наследия Дмитрий Белюков.

«Знакомим вас с электронной версией нового 10-го номера краеведческого альманаха "Великолукский вестник. Альманах издаётся с 2012 года при поддержке комитета культуры администрации города Великие Луки, Общественного совета по вопросам историко-культурного наследия и Великолукского городского краеведческого общества», - отметил он.

В новом номере номере представлены исследования специалистов из шести регионов России и Узбекистана. Все они посвящены малоизвестным страницам истории Великолукской земли.

Выпуск продолжает традиции изучения, сохранения и популяризации истории, культуры, природы и хозяйства родного края, воспитания любви к малой родине и Отечеству.

Ознакомиться с ним можно по ссылке.