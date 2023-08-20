Опубликована электронная версия десятого номера краеведческого альманаха «Великолукский вестник». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил сопредседатель Великолукского городского краеведческого общества, председатель Общественного совета по вопросам историко-культурного наследия Дмитрий Белюков.
«Знакомим вас с электронной версией нового 10-го номера краеведческого альманаха "Великолукский вестник. Альманах издаётся с 2012 года при поддержке комитета культуры администрации города Великие Луки, Общественного совета по вопросам историко-культурного наследия и Великолукского городского краеведческого общества», - отметил он.
В новом номере номере представлены исследования специалистов из шести регионов России и Узбекистана. Все они посвящены малоизвестным страницам истории Великолукской земли.
Выпуск продолжает традиции изучения, сохранения и популяризации истории, культуры, природы и хозяйства родного края, воспитания любви к малой родине и Отечеству.
Ознакомиться с ним можно по ссылке.