Культура

Масштабный хоровод вокруг Кремля организовали в Пскове

Самый масштабный в истории Псковской области хоровод собрали вокруг территории древнего Кремля в Пскове 22 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В этот день за руки взялись жители города, а также представители национальных диаспор, проживающих на территории Псковской области. Ориентировочно, в акции принимают участие свыше 1,5 тысячи человек.

В завершение на площадке в устье реки Псковы пройдет праздничный концерт с участием местных творческих коллективов.

Проект «Хоровод дружбы» реализуется АНО «Время творить» — победителем регионального конкурса субсидий для социально-ориентированных НКО и приурочен к празднованию Дня Государственного флага Российской Федерации.

Цель «Хоровода дружбы»: укрепить взаимопонимание между народами, проживающими в Псковской области, изучить и сохранить их самобытные культурные традиции. В Псковской области проживает более 50 национальностей.