Дни Витебской области пройдут в Пскове в 2024 году. Об этом председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева рассказала в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).
Напомним, в 2023 году Дни Псковской области прошли в Витебске. Это ответное мероприятие, которое проходит в рамках договоренностей между губернатором Михаилом Ведерниковым и его белорусским коллегой — председателем Витебского облисполкома Александром Субботиным по развитию отношений между соседними регионами братских стран. В сентябре 2022 года в Пскове состоялись Дни Витебской области.