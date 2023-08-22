Культура

Дни Витебской области пройдут в Пскове в 2024 году

Дни Витебской области пройдут в Пскове в 2024 году. Об этом председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева рассказала в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

«В следующем году будут Дни Витебской области у нас в Пскове. Они у нас чередуются через год. Мы уже давно взаимодействуем. По сфере культуры давно и плотно работаем практически со всей Белоруссией. Здесь тоже хотим посмотреть, что интересного нам привезут наши коллеги», - рассказала Ольга Тимофеева.

Напомним, в 2023 году Дни Псковской области прошли в Витебске. Это ответное мероприятие, которое проходит в рамках договоренностей между губернатором Михаилом Ведерниковым и его белорусским коллегой — председателем Витебского облисполкома Александром Субботиным по развитию отношений между соседними регионами братских стран. В сентябре 2022 года в Пскове состоялись Дни Витебской области.