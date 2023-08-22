Фестиваль «На том и стоим» состоится в Пскове. Об этом председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева рассказала в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Еще впереди интересный фестиваль, который называется "На том и стоим". Он состоится в начале ноября. К нам из различных стран приедут деятели искусства и будут на наших, в том числе и муниципальных, площадках исполнять различные русские или свои национальные произведения», - поделилась Ольга Тимофеева.