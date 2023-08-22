Культура

Подкаст о Картинной галерее выпустил Псковский музей-заповедник

Второй выпуск подкаста «Покамест-podcast» посвятили Картинной галерее Псковского музея. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«Покамест-podcast» - это музейный подкаст, в котором ведущие знакомят слушателей с объектами Псковского музея, рассказывают о самых интересных и уникальных экспонатах из фондовых коллекций, а также делятся загадочными музейными тайнами.

Второй выпуск подкаста, который посвящен Картинной галерее Псковского музея, уже в сети.

«Вместе с ведущими вы совершите путешествие по залам галереи, узнаете о самых значимых произведениях изобразительного искусства и художниках, из-под чьих кистей выходили эти шедевры», – рассказали в музее.

Выпуск можно прослушать уже сейчас на любой удобной для вас платформе: