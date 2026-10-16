В псковском «Лофте» расскажут, почему гренландские киты «поют джаз»

Научный стендап о гренландских китах пройдет в креативном пространстве «Лофт» в Пскове 27 октября. Гости узнают, как ученые исследуют редкую популяцию морских гигантов, почему их песни сравнивают с джазом и что общего у китов с болидами Формулы-1. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей представители «Лофта».

Изображение: «Лофт»

В Охотском море, у Шантарских островов и в заливе Шелихова, обитает одна из самых редких популяций гренландских китов в мире. По оценкам учёных, численность популяции составляет около 400 особей. Исследователи уже составили фотокаталог более чем 300 китов, научились узнавать животных при повторных встречах и даже дали некоторым из них имена.

Но как изучать животных, которые проводят большую часть жизни под водой, общаются на расстоянии десятков километров и обитают в труднодоступных районах Охотского моря? Об этом расскажет сотрудница Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН Мария Славина в формате научного стендапа — четырёх коротких выступлений, объединённых неожиданными вопросами о жизни китов.

К выступлению присоединятся псковичи Ульяна Ледок и Роман Агер. В разные годы они на волонтёрских началах участвовали в исследовательских экспедициях и помогали устанавливать спутниковые метки на китов. Роман, пилот-инструктор и двукратный чемпион России, ставил метки самостоятельно с мотопараплана.

Участники поделятся историями из полевой жизни, покажут редкие фото- и видеоматериалы из экспедиций и расскажут, где в России можно увидеть гренландских китов, не подвергая опасности себя и животных.

Начало в 18:30 часов. Вход свободный.