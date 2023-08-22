Культура

Псковский музей присоединится к всероссийской акции «Экскурсионный флешмоб»

Псковский музей присоединится к Всероссийской акции «Экскурсионный флешмоб» с двумя особенными экскурсиями 26 августа в 12:00. Об этом Псковской Ленте новостей сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Гостей ждет обзорная экскурсия в музее-квартире В.И. Ленина (предварительная запись по телефону: +78112724769) и обзорная экскурсия в музее-квартире Ю.П. Спегальского (предварительная запись по телефону: +78112728695).

Экскурсии бесплатные. Количество мест ограничено.