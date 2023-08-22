Культура

Заключительный джазовый концерт состоялся во дворе Поганкиных палат

Заключительный джазовый концерт состоялся во дворе Поганкиных палат в Пскове 23 августа в рамках проекта «Галерея-Джаз» – совместного проекта Псковской областной филармонии и Псковского музея-заповедника, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Гости услышали «Días del Che Guevara», или в переводе на русский «Дни Че Гевары» – уникальную программу, в которой музыканты исполнили известные на весь мир революционные песни «Hasta Siempre Comandante» Карлоса Пуэблы, «Canción del elegido» Сильвио Родригеса, «Casa de Cartón» Али Примеры.

«Я думаю, что тематика нашего выступления во многом созвучна истории России и тем событиям, которые происходили в ней в период революции. В этом история Латинской Америки, России и Советского Союза мне кажутся похожими. Мне всегда очень приятно приезжать в Россию, потому что здесь я чувствую близость и понимание с русскими людьми», – поделился Zal Juglar.

Окунуться в эту яркую эпоху слушателям позволили музыканты Zal Juglar Trio из Аргентины.

«Они заново переосмысляют ее для современного слушателя, используя самые разные элементы фольклорной и джазовой музыки. Это музыкальное путешествие в мир Испании и далекой латиноамериканской музыки, ее ритмов и мелодий, которые в эпоху революций покорили весь мир», – рассказали в музее.