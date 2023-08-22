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Культура

На бесплатную экскурсию о далёком прошлом Пушкинского уголка приглашает «Михайловское»

24.08.2023 16:55|ПсковКомментариев: 0

В предстоящую субботу, 26 августа, по традиции Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» присоединится к ежегодной российской акции «Экскурсионный флешмоб». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, в этом году всех желающих пригласят на бесплатную тематическую экскурсию «Далёкое прошлое Пушкинского уголка (памятники археологии и истории Пушкинского заповедника)».

Проведёт её хранитель некрополя Ганнибалов и Пушкиных в Святогорском монастыре Андрей Васильев.

Александр Батурин. Савкина горка (2000). Из фондов музей-заповедника «Михайловское»

В заповеднике уточнили, что субботняя экскурсия, как и все прочие события акции, начнётся в полдень. Сбор её участников — в музее-усадьбе поэта «Михайловское». Маршрут флешмоб-прогулки пойдёт по парку имения и, далее, на Савкину горку. «Речь на экскурсии пойдёт о древностях, которые вызывали особый, неподдельный интерес Пушкина как свидетельства исторического прошлого родной земли», — акцентировали в Пушкинском заповеднике.

Ориентировочная продолжительность «похода за древностями» — 2 часа 20 минут. В «Михайловском» также напомнили, что музей уже не в первый раз участвует в флешмобе, суть и цель которого — пробудить в соотечественниках интерес к истории и жизни тех мест, в которых они живут или даже оказались проездом: по делу, на отдыхе, волей случая.

Для этого в последнюю субботу последнего летнего месяца ровно в 12 по стране стартуют бесплатные экскурсии (как обзорные и тематические, так и, к примеру, дегустационные или профориентационные), лекции, мастер-классы, встречи с интересными людьми. Впервые такая акция прошла в Омске в 2017 году; с 2022-го она получила статус всероссийской с международным участием (к движению присоединились Беларусь и Казахстан). В нынешнем году, сообщает сайт флешмоба, акция объединила 38 российских регионов.

Записаться на бесплатную экскурсию в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» можно по телефонам 8 (811.46) 2-23-21 или 8 (811.46) 2-26-09 в рабочие часы учреждения или письмом, по электронному адресу bilet1911@yandex.ru. Кроме того, заявку о своём желании присоединиться к акции можно оставить и на официальном её сайте

Теги: #Пушкин #экскурсия #музей-заповедник
Источник: Псковская Лента Новостей
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