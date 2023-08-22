Культура

Новая выставка художника Сергея Руднева откроется в Пскове 1 сентября

Новая выставка псковского художника Сергея Руднева «Путешествие в сказку. Губернский ПсковЪ» начнет работу в областной библиотеке для детей и юношества имени В. А. Каверина в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

«Почему автор называет эту выставку путешествием в сказку? Начнем с того, что все творчество Сергея Руднева пропитано миром сказок и грез. Автор специально прибегает к этому, чтобы зрителю было проще проникнуться историей и войти в художественную фантазию. Художник создает игровую ситуацию, где каждый себя чувствует неотъемлемой частью происходящего в картине», - говорится в анонсе выставки.

Автор перенесет гостей в начало ХХ века.

«В картинах молодого автора мы видим ожившие улочки старого Пскова, которые выложены брусчаткой. По ним спешат люди, конки, трамваи. По реке Великой плывут теплоходы и буксиры. По Сергиевской улице бежит мужичок по своим делам, купив только что горячую баранку, аромат которой распространяется на всю дорогу. На проводах первых электрических столбов сидят птицы... Щебечут... Солнце греет каменную улицу. Вдалеке раздается звук приближающегося трамвая, в который на ходу вскочили мальчишки, прячась от жары. От звука колес взлетают пернатые. Здесь же сразу же видны псковские люди. Их характер очень точно передан. Ведь здесь были самые лучшие плотники, строители, кузнецы и многие другие ремесленники. Характер суров. Даже, как многие говорят, нрав. Общеизвестно, что Псков был крупным центром ремесла и торговли. Все это мы можем увидеть на картинах художника», - уточнили организаторы.

Открытие выставки состоится в библиотеке имени В.А. Каверина 1 сентября в 16:00.