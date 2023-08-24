Культура

Этно-фолк фестиваль «Гремячая башня» пройдет в Пскове 26 августа

Семейный этно-фолк фестиваль «Гремячая башня» пройдет в парке Строителей в Пскове 26 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила председатель совета Псковского регионального отделения «Движения первых» Екатерина Родина.

В программе мероприятия – выступления фолк-групп, ремесленные мастер-классы, исторические площадки, игры и забавы для всей семьи. Время проведения фестиваля: с 14:00 до 21:00.

«Музыка, настольные игры, хороводы и другие забавы – это прекрасные возможности сделать что-то вместе, всей семьёй. Многие из наших активистов и волонтеров приводят на мероприятия своих братьев, сестёр, родителей и вовлекают их в общее дело. Здорово смотреть на то, как "Движение первых" сближает разные поколения», – поделилась Екатерина Родина.

На главной сцене фестиваля выступят псковские группы, хедлайнером фестиваля станет фолк-рок-группа «Хольда» из Санкт-Петербурга. В рамках фестиваля запланирован показ коллекций одежды в этническом стиле от сообщества «Этно-Мода Псков» и интерактивная программа «Русские хороводы единства и танцы народов Мира».

В интерактивных зонах фестиваля будут представлены:

активности от «Движения первых»;

исторический лагерь IX века от клуба исторической реконструкции «Чертог Раса»;

площадки с настольными и уличными играми от проектов #ИгроПсков, #ПсковскаяФишка и мастерской «Мир на столе»;

мастер-классы от Артели псковских мастеров «Рыжая рысь» и псковских ремесленников.

Фестиваль проводит региональное отделение Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» Псковской области при поддержке администрации города Пскова, Псковского рок-клуба и молодежной организации «Вечевой Орден».

Вход на фестиваль свободный, действует предварительная регистрация.