Культура

Музейную программу «Погребок» представили в пушкинском Бугрово

«Премьера» новой музейной программы «Погребок» состоялась вчера, 24 августа, в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в заповеднике, новое занятие — это живой разговор об истории хранения продуктов «от ледника до холодильника» и о том, как всё, выращенное летом, «по старинке» заготавливать впрок, на зиму. Первые участники новой программы попробовали свои силы в разных мини-конкурсах и викторинах и даже попытались засолить огурцы по старинному рецепту.

Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Программу провели в музейном комплексе «Пушкинская деревня» в Бугрово. «Расходным материалом» для неё послужили овощи и фрукты, выращенные здесь же, на огороде воссозданного на пушкинское время типологического псковского крестьянского подворья, а также в садах других усадеб Пушкинского заповедника.

В музее напомнили, что гостям «Михайловского» в любой сезон предлагают большой выбор мастер-классов, программ и занятий, в ходе которых можно познакомиться с бытовой культурой псковских крестьян, в том числе — пушкинского времени. Это и азы различных ремёсел, бытовавших, прежде всего, в Святогорье, и свод правил, по которым было принято вести хозяйство, от банных традиций и истории выращивания отдельных сельскохозяйственных культур до сведений о строительстве изб.

Подробный перечень таких мастер-классов, программ и занятий можно найти на официальном сайте Пушкинского заповедника.