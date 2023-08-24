Культура

Один из ведущих барабанных коллективов России выступит в Великих Луках

Один из ведущих барабанных коллективов России выступит в День города Великие Луки 26 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Барабанщики выступят с 12.00 до 12.30 в сквере Пушкина, с 12.45 до 13.00 на набережной реки Ловать, с 15.50 до 18.00 в Петровском парке.

Команда DrumTime создает разноформатное многостилевое барабанное шоу, которое содержит в себе пеструю гамму различных стилистических музыкальных композиций – от старых джазовых традиций до ультра-современных.