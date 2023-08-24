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Культура

Один из ведущих барабанных коллективов России выступит в Великих Луках

25.08.2023 17:12|ПсковКомментариев: 0

Один из ведущих барабанных коллективов России выступит в День города Великие Луки 26 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Барабанщики выступят с 12.00 до 12.30 в сквере Пушкина, с 12.45 до 13.00 на набережной реки Ловать, с 15.50 до 18.00 в Петровском парке.

Команда DrumTime создает разноформатное многостилевое барабанное шоу, которое содержит в себе пеструю гамму различных стилистических музыкальных композиций – от старых джазовых традиций до ультра-современных.

Теги: #великие луки #День города
Источник: Псковская Лента Новостей
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