Культура

Заключительные сеансы мобильного планетария пройдут в музее-усадьбе Софьи Ковалевской

На этой неделе, 1, 2 и 3 сентября, в мемориальном музее-усадьбе Софьи Ковалевской в деревне Полибино Великолукского района пройдут заключительные в этом сезоне сеансы посещения мобильного планетария, который был установлен в рамках развития естественнонаучного направления деятельности музея. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Афиша: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«Планетарий находится в одном из залов главного усадебного дома. Внутри купола на 360 градусов проецируется изображение. В планетарии будут проводиться сеансы показа астрономических фильмов о звездах, планетах, галактиках, туманностях, созвездиях, спутниках, космических кораблях, орбитальных станциях», - рассказали в пресс-службе.

В преддверии Дня знаний сотрудники музея-усадьбы приглашают посетить мобильный планетарий, окунуться в атмосферу космических путешествий и прикоснуться к астрономической науке, став на шаг ближе к познанию личности выдающейся Софьи Ковалевской.

Расписание сеансов:

1 сентября в 13:00 и 15.00;

2 сентября в 12:00 и 14:00;

3 сентября в 12:00.

Место встречи: мемориальный музей-усадьба С.В. Ковалевской.

Стоимость: 200 руб./чел.

Запись и справки по телефону: +78115329523.