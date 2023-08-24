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Культура

Картинная галерея архимандрита Алипия открылась в Печорах

28.08.2023 15:33|ПсковКомментариев: 0

Картинная галерея архимандрита Алипия (Воронова) открылась в Печорах 28 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Открытие приурочено к 550-летию со времени основания Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.

«История галереи начинается именно с коллекции отца Алипия», - отметила генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

Вместе с ней галерею осмотрели митрополит Псковский и Порховский Тихон, губернатор Псковской области Михаил Ведерников и генеральный директор Русского музея Алла Манилова.

На выставке представлены работы отечественных мастеров, переданные согласно воле настоятеля обители, Псковскому музею заповеднику (58) и Русскому музею (22).

Многие специалисты отмечают, что коллекция архимандрита Алипия особенная. В ней нет определенной системы или пристрастий. В ее составе произведения самых разнообразных художников: от крупных и известных мастеров до малоизвестных и неизвестных. Это объясняется тем, что отец Алипий не только целенаправленно приобретал произведения искусства, но и часто принимал их как дар или из чувства благодарности.

На выставке посетитель сможет увидеть полотна великого художника – мариниста Ивана Айвазовского «Перед штормом» из Псковского музея-заповедника, «Утро на морском берегу» и «Корабли в бурном море» из Русского музея.

Самое значительное место в коллекции занимают работы художника Василия Поленова. Из его Библейской серии представлены работы: «За кого меня принимают люди?», «Проповедь Христа в горах», «Пределы Тирские» (Псковский музей-заповедник), «Возвратился в Галилею в силе духа», «Иаков и Иоанн», «Голова Христа. Уменьшенный фрагмент картины «Мечты» (на Горе) (Русский музей).

Широко представлено творчество русских художников-пейзажистов знаменитых и редких: Абрама Архипова, Павла Джогина, Николая Дубовского, Евгения Дюккера, Алексея Корина, Александра Маковского, Константина Маковского, Петра Петровичева, Михаила Нестерова, Ивана Творожникова, Ивана Шишкина.

На выставке экспонируются шесть работ русского пейзажиста Исаака Левитана из собрания Псковского музея. Кисти Ильи Репина принадлежат две работы из коллекции Псковского музея-заповедника.

Особое место на выставке занимают работы, созданные, предположительно, самим архимандритом Алипием Вороновым.

Выставка будет работать в музее монастыря в течение 1 года.

Теги: #печоры
Источник: Псковская Лента Новостей
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