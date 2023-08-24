Культура

Подписан договор об открытии филиала Русского музея в Печорах

Договор об открытии филиала Государственного Русского музея при Псково-Печерском монастыре подписали сегодня, 28 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Первой выставкой филиала стала «Коллекция Архимандрита Алипия (Воронова)», открытие которой приурочено к 550-летию со времени основания Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.

В дальнейшем в Печорах планируется экспонирование и других шедевров живописи.

Напомним, Русский музей – крупнейший в мире музей русского искусства, уникальный архитектурно-художественный комплекс в историческом центре Санкт-Петербурга.

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Кроме того, сегодня в Печорах прошло гашение художественного маркированного конверта «Псковская область. 550 лет со дня основания Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. В мероприятии приняли участие митрополит Псковский и Порховский Тихон, губернатор Псковской области Михаил Ведерников и генеральный директор АО «Почта России» Михаил Волков.