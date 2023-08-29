Культура

Выставка юбилейных монет открылась в Псковском музее-заповеднике

День воинской славы России – День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны (1945 год) будет отмечаться 3 сентября. К этой памятной дате Псковский музей-заповедник подготовил новый выставочный проект «История Великой Отечественной войны в нумизматических коллекциях Псковского музея», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

В пространстве экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» представлено 17 пятирублевых юбилейных монет, посвященных самым масштабным боевым операциям и битвам прошедшей войны. Серия была выпущена Московским монетным двором в 2014 году в рамках подготовки к празднованию 70-летия Великой Победы. Выпуски серии отличаются реверсом, на котором по центру изображен соответствующий памятник, а вдоль канта присутствуют надписи «Великая Отечественная война 1941-1945 гг.» и наименование битвы или военной операции.

«Создатели серии решили воплотить на реверсах рисунки монументов, установленных в честь победных сражений. Так, на монете, посвященной Московской битве, можно видеть противотанковые ежи, мешавшие стремительным прорывам фашистов к столице. На монете, посвященной освобождению столицы Чехословакии, запечатлен волнующий момент, как участник Пражского восстания встречает бойца Красной армии. Это знаменитый монумент "Братство"», – отметил старший научный сотрудник исторического отдела Псковского музея-заповедника Юрий Конов.

Выставочный проект «История Великой Отечественной войны в нумизматических коллекциях Псковского музея» создан в рамках календаря военно-исторических памятных дат. Музей продолжит знакомить посетителей с коллекциями нумизматики, сигилатии, бонистики, филателии, фалеристики, посвященным истории Великой Отечественной войны.

Увидеть коллекцию юбилейных монет можно в главном здании Псковского музея-заповедника (улица Некрасова, 7), в пространстве экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны».