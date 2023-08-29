Культура

Колумнист ПЛН Дина Дабришюте представляет Псков на фестивале «Книжная площадь» в Кузбассе

Колумнист ПЛН Дина Дабришюте представляет Псков на фестивале «Книжная площадь» в Кемерове. Мероприятие посвящено Дню знаний и приурочено к Году детей в Кузбассе, инициированном главой региона Сергеем Цивилевым.

Фестиваль проходит с 1 по 3 сентября в 33 муниципалитетах региона. Гости фестиваля встретятся с известными авторами и художниками-иллюстраторами России, посетят книжные выставки и мастер-классы. В Кемерове фестиваль открылся на Театральной площади.

Посетителей ждут творческие встречи с писателями и художниками-иллюстраторами, турнир молодых поэтов «Ненапрасное творчество», литературные перфомансы, читакли, «НЕлекции» по русскому языку и литературе и множество других активностей. Будет работать книжная ярмарка с представителями известных российских издательств. Также в рамках фестиваля пройдут встречи с читателями.

На фестиваль в Кузбасс приехали более 60 писателей и художников-иллюстраторов со всей страны.

Проект реализуют с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».